Pecci Dispacci, le voci dei migranti

Domani dalle 20 per Pecci Dispacci Storie rimaste in fondo al mare - Le migrazioni dimenticate, iniziativa a ingresso libero organizzata in collaborazione con The Factory Prd, Oxfam Italia, Arci, Anpi Prato e Vernio. In sala cinema dopo i saluti istituzionali aggiornamenti, dialoghi e testimonianze per non dimenticare con: Roberto Barbieri (direttore generale Oxfam Italia), Silvia Bini (responsabile diritti dei migranti e politiche dell’accoglienza di Arci Toscana), Margherita Cioppi (Tom - Tutti gli Occhi sul Mediterraneo), don Massimo Biancalani. Alle 21.30 ci sarà la proiezione del documentario Apnea e alle 22.30 un talk con la partecipazione di alcuni dei testimoni/protagonisti dello stesso documentario e degli autori e registi Claudia Cataldi, Elena e Stefano Poggioni.

Apnea è un documentario drammatico e coinvolgente, con le voci di 14 migranti partiti dai loro paesi, passati dalla Libia e arrivati in Italia attraversando il Mar Mediterraneo su un gommone. Le storie di Danielle, Fonfana, Moustapha, Joy, Bakary, Malick, Amadou e di altri sette migranti costretti a lasciare l’Africa per intraprendere un viaggio terribile verso l’Europa si uniscono in un racconto corale che ricostruisce le fasi di un cammino carico di indicibili sofferenze. Il deserto, gli orrori della Libia e la disperata traversata in mare.