Pecci dei lettori. Oggi Covatta e Hendel. Con nuovi autori

Ultima giornata di Centro Pecci dei lettori. Oggi alle 18.30 la giovane scrittrice esordiente Emanuela Anechoum, in dialogo con il direttore del centro Stefano Collicelli Cagol, presenta il suo primo romanzo, Tangerinn (Edizioni e/o, febbraio 2024), il racconto di una generazione che sa di dover partire ignorando la destinazione e in cui lo sradicamento dei figli si confronta con lo sradicamento dei padri, l’essere “expat” con l’essere “migrante”. Alle 19.30 Silvia Costantino e Francesco Quatraro, redattori ed anime della casa editrice effequ presentano con l’autore Emiliano Dominici il suo nuovo romanzo Maria Malva – Brucia il giorno per me. Ultimo appuntamento alle 21 con Il commosso viaggiatore – Alla scoperta dell’Africa (Giunti, maggio 2024) di Giobbe Covatta e Paola Catella intervistati da Paolo Hendel. Un libro che è una lettera di amore e gratitudine nei confronti di un’esperienza di viaggio che ha cambiato per sempre la vita di Paola e Giobbe ed è un racconto che accetta la sfida più ardua: condividere la commozione di fronte alle diseguaglianze e alle ingiustizie di cui noi uomini siamo capaci, condividere una rivoluzionaria risata di fronte a ciò che non fa ridere per niente.