Pecci Books: gli ultimi appuntamenti

Si chiude oggi la seconda Edizione del Centro Pecci Books Festival con tre importanti autrici del dibattito e della ricerca sul linguaggio contemporaneo e il secondo appuntamento In ricordo di Michela Murgia.

Alle 17, Cristina Maurelli e Giuditta Rossi, in dialogo con Mirko Bassi (direttore di Cgfs e conduttore di White Radio), presentano Stereotipi a Colori - Piccola guida ai pregiudizi e ai bias cromatici (Flacowski 2023).

Alle18.30, in collaborazione con l’associazione culturale Ipazia, il secondo appuntamento in ricordo di Michela Murgia: con video, reading, testimonianze e letture dai suoi libri, un omaggio originale ideato e messo in scena dall’associazione pratese per rendere omaggio alla scrittrice ed intellettuale, attraverso le parole che le sono state dedicate da più fonti e su più mezzi di comunicazione nel momento della sua scomparsa.

A chiudere questa giornata e, più in generale, la seconda edizione di Centro Pecci Books Festival, un’ospite d’eccezione: Vera Gheno (nella foto di Cristina Andolcetti) in dialogo con Alan Pona presenta L’antidoto - 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli (Longanesi, settembre 2023). La sociolinguista più seguita del web torna a raccontarci cosa facciamo, cosa potremmo fare meglio e cosa non dovremmo fare affatto quando siamo online.