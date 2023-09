Pecci, Bini Smaghi in commissione. E spunta un’altra cena da 400 euro

Oggi è il giorno del Pecci. Alle 12 in commissione Controllo e garanzia presieduta da Leonardo Soldi, è atteso il presidente della fondazione Lorenzo Bini Smaghi chiamato a spiegare le ragioni che nelle ultime settimane hanno portato a far scoppiare il caso Pecci.

All’ordine del giorno la richiesta di chiarimenti sulle motivazioni alla base dei tagli al personale nonostante le rassicurazioni che lo stesso Bini Smaghi aveva fornito in commissione lo scorso luglio, esattamente un mese prima dei due licenziamenti. Saranno chieste spiegazioni anche sul licenziamento dell’ex direttrice Cristiana Perrella: in particolare il presidente del cda dovrà fornire delucidazioni sia sotto l’aspetto penale sia dal punto di vista economico della transazione. Un appuntamento atteso che segue la commissione che si è svolta ieri durante la quale è stato ascoltato Gherardo Biagioni, presidente dell’Associazione Pecci, che esprime un membro nel cda e che finora era rimasta sempre all’angolo. L’associazione formata da soci fondatori e non, si è ridotta nel corso del tempo perdendo peso e potere decisionale. Oltre ad avere il presidente ormai scaduto da oltre tre anni. Dopo il caso delle tre uova pagate 60 euro, durante la commissione di ieri è stato il consigliere della Lega, Marco Curcio, a portare alla luce una nuova fattura da 400 euro del ristorante Myo a carico della fondazione per una cena con il sindaco avvenuta in data 17 ottobre del 2019. Curcio ha chiesto di sapere quante e quali persone hanno partecipato senza avere risposte.

Una giornata segnata anche alla preview della mostra di punta del Centro che presenta ’Diego Marcon. Glassa’. Si tratta del più ampio progetto espositivo realizzato a oggi da Diego Marcon in un’istituzione italiana. Domani l’esposizione sarà aperta a tutti dalle 18 alle 21 mentre dal 30 settembre fino al 4 febbraio l’apertura al pubblico sarà con gli orari consueti del museo.

Invitato a gennaio 2021 dal direttore Stefano Collicelli Cagol, l’artista, fra i più interessanti del panorama contemporaneo internazionale, ha fatto sue le dieci sale dell’ala Gamberini trasformandole in un’esperienza immersiva attraverso opere nuove o esistenti, arrangiate in un unico allestimento pensato ad hoc per il Centro Pecci. Per l’occasione, l’artista ha collaborato con l’architetto Andrea Faraguna. Marcon esplora il confine tra cinema e arti visive, indagando il rapporto tra realtà e immagini in movimento e coordinando il movimento dei visitatori attraverso l’uso del vuoto, del tempo e della luce.