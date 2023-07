Pecci: bilancio in rosso Maxi bollette, poche visite

Chiude con una perdita di 332mila euro il consuntivo 2022 del Pecci, contro i 26mila di utile del 2021. Sono in aumento i debiti (in particolare quelli verso i fornitori): quasi un milione e 300mila euro, oltre 250mila in più in un anno. Il Pecci nel 2022 ha ricevuto contributi pubblici per oltre due milioni (dei quali 1,2 milioni dal Comune e 732mila euro dalla Regione), a cui si sommano circa 350mila euro di contributi su progetti, anche dal ministero della cultura (120mila in più del 2021). I ricavi per gli ingressi alle mostre sono stati solo 56.250 euro, quelli per il cinema 20mila, per gli spettacoli 31mila, per le visite guidate 9mila. Restano molto bassi e sono solo in lieve aumento rispetto al 2021, quando però c’era ancora il covid. Sul fronte dei costi il macigno delle bollette: 440mila euro contro i 167mila del 2021, con un incremento dell’energia di quasi il 300% (250mila euro in più). Fra le altre voci di spesa: 650mila euro per il personale (100mila in meno del 2021), 315mila per custodia e sorveglianza (quasi 100mila in più), 200mila per ammmortamenti e accantonamenti, 126mila per materie prime (per allestimenti e produzione di cataloghi), 85mila per noleggi (attrezzature, macchinari e film). Nel 2022 i biglietti interi staccati per le mostre sono stati 1.290, i ridotti 7.132, i gratuiti 6.772, per un totale di 15.194 visitatori: di media 40 al giorno (compresi quelli di chiusura) e solo 3,5 a tariffa intera. Davvero pochi. Sono stati 3.400 gli ingressi al cinema, 4.500 quelli agli eventi.

"Nonostante gli sforzi per contenere i costi – scrive il presidente Lorenzo Bini Smaghi nella relazione al bilancio – l’esercizio si è chiuso con un disavanzo di gestione dovuto principalmente all’aumento delle bollette. Verrà ripianato con azioni già concordate con la direzione e il Cda". Fra queste (in parte già avviate) un piano di ristrutturazione per diminuire i costi; il cambio dell’impianto di illuminazione con lampade a Led a basso impatto energetico nell’ala grande Nio che ospita la collezione permanente; il terzo giorno di chiusura degli spazi museali (ma non del cinema o delle attività di ristorazione) introdotto già da marzo; la chiusura dell’ala Gamberini da maggio a settembre per tagliare i costi di areazione e illuminazione; la richiesta al ministero della cultura dei ristori per le spese sostenute a causa delle caro bollette.

Bini Smaghi ribadisce il problema dei collegamenti: "Gli unici mezzi per raggiungere il polo espositivo sono l’auto o l’autobus (si pensi soprattutto ai turisti da Firenze); il treno necessita di un ulteriore trasferimento". Problema antico, nonostante i sogni e le promesse di tramvia. Infine, il presidente segnala "l’altro grado di degradazione che sta subendo la passerella nera che circonda il museo e che attraversa anche le vie di fuga e che richiede un radicale lavoro di ripensamento". Altre spese in arrivo per il Comune.

Anna Beltrame