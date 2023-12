Pecchioli, lo scrittore scomodo. Serata per un Natale senza neve

Scrittore, poeta, giornalista dalla penna arguta, intellettuale fuori dagli schemi e in perenne lotta con il "potere", Raffaello Pecchioli è stato un personaggio singolare ed eccentrico, protagonista appartato e polemico della vita culturale pratese e toscana degli ultimi 50 anni del ‘900. Pecchioli aveva respirato, nel clima del dopoguerra, quello straordinario mondo di passaggio fra la cultura contadina e l’industria tessile che faceva di Prato un posto unico ed eccezionale. Nella sua opera si trovano sicuramente echi di quella letteratura legata alla grande madre terra toscana, da Bilenchi a Pratolini, da Malaparte agli scrittori pratesi come Meoni e Mannucci: il suo mondo espressivo si nutre di quei sapori e di quelle caratteristiche antropologiche, ma non diventa mai bozzetto o compiacimento descrittivo. La sua scrittura è contorta, aspra e profonda, è suadente e misteriosa, la sanguigna pratesità nutre il suo dna di scrittore di razza, Prato è la madrematrigna a cui è indissolubilmente legato con sofferto amore viscerale, è l’alfa e l’omega, il desiderio di viaggi per un mare tempestoso senza la possibilità di diventare Ulisse.

Di Pecchioli si conoscono le doti di giornalista non convenzionale (ha scritto per l’Unità, la Nazione e il Giornale) la sapienza e l’ironia, si conosce l’opera di letterato con numerosi racconti e romanzi, da il Il patetico Fill del 1964 che piacque molto a Tobino, al racconto Il Topo che ha visto anche un esito spettacolare con la regia di Paolo Magelli, fino all’ultimo romanzo Via delle bocche del lupo 53 scritto poco prima della morte e uscito postumo per Attucci editore. Rimane quasi del tutto nascosta la sua produzione poetica, a cui si era dedicato negli ultimi anni con grande fervore. Ci rimangono Il libretto rosso, uscito nel 1965, e molte poesie inedite.

Eravamo legati da un’amicizia profonda, ci univano Malaparte e la conoscenza dei grandi poeti africani e soprattutto aver vissuto, seppur con vent’anni di differenza, fra la Calvana e il Monteferrato, fra il Bisenzio e lo Spazzavento. "Se non ci fosse la letteratura a salvarci...", mi disse in uno dei nostri ultimi incontri. E scrivere era il suo nutrimento quotidiano. La sua statura di scrittore sta proprio nella ossessiva e assoluta dedizione al morbo della scrittura.

Massimo Luconi