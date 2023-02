Pd verso il rush finale Schlein prova lo sprint

Inizia il rush finale verso le primarie del Partito Democratico del 26 febbraio, e la mozione di uno dei due candidati in corsa per la segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, si prepara allo sprint sul territorio con una serie di iniziative pubbliche. Si parte da questo pomeriggio, quando dalle 16 alle 20 verrà allestito un banchino in piazza del Comune. Qui ci sarà anche uno schermo sul quale passeranno filmati e interviste della deputata democratica, e forse ci sarà anche un collegamento in diretta con la stessa Schlein. Nel tardo pomeriggio al gazebo ci sarà pure la presenza di Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio e candidato alla segreteria regionale del Pd nel confronto con Valentina Mercanti. Fossi (che in precedenza sarà a Livorno e a Pisa con l’assessora regionale Nardini) e tutta la mozione Schlein poi in serata dalle 21 saranno al circolo di Cafaggio per una cena con iscritti, militanti e simpatizzanti. Qui si parlerà di tutela dell’ambiente, di aeroporto e delle tematiche care alla zona sud della città, da anni mobilitata per la salvaguardia di questa porzione di territorio. Una scelta non casuale ma che vuole tornare a riallacciare un rapporto con un quartiere simbolo della voce della protesta dei comitati. "Nella mozione c’è grande fermento – commenta la portavoce provinciale Marta Logli -. Siamo soddisfatti dell’esito del voto all’interno dei circoli, ma ora si gioca la partita vera col voto del 26 febbraio. Ora ci dobbiamo aprire ulteriormente alla città e dialogare con mondi che il Pd non rappresenta più: ambiente, lavoro, sanità, associazioni. Da qui dobbiamo prendere la spinta per portare le persone a votare alle primarie e supportare la vittoria di Elly".

La mozione Schlein proseguirà con le iniziative anche nel corso della prossima settimana, presenziando ai mercati di quartiere e con attività di volantinaggio. Poi sabato sera è prevista una maxi festa di fine campagna congressuale, i cui dettagli però sono ancora in fase di organizzazione. "Tutti stiamo lavorando sul territorio per raccontare la nostra idea di partito e di futuro – conclude Logli -. Il 26 febbraio ci auspichiamo di vincere come mozione, ma la vera priorità sarà quella di non disperdere tutto il percorso fin qui elaborato. La vera soddisfazione è stata quella di vedere le persone tornare a votare e ad attivarsi".

Sdb