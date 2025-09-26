Pd toscano tra riformismo e unità: "Siamo il progetto più avanzato per contrastare la destra-destra"

Marta Logli guida la lista Pd a Prato. In che modo intende valorizzare tutte le competenze in campo - penso anche a profili noti come Matteo Biffoni - per massimizzare il risultato del centrosinistra?

"La nostra è una squadra forte, ancorata al territorio e capace di farsi carico delle necessità, delle aspettative e delle speranze dei cittadini. Ognuno porta la sua esperienza al servizio di Prato. Non se ne abbiano a male gli altri partiti, ma il Pd su questo ha davvero una marcia in più grazie al radicamento e alla rete dei circoli. Personalmente sono emozionata e orgogliosa, sento la responsabilità di rappresentare una grande comunità politica e di portare il contributo necessario di un generazione cresciuta nella crisi e nella precarietà. E di farlo a fianco di personalità come Matteo Biffoni, il sindaco della mia generazione, Marco Martini, oltre a tutte e tutti gli altri candidati. Abbiamo le carte per fare un grande risultato".

Quali priorità porterà in consiglio regionale?

"Dobbiamo partire dalle importanti conquiste della scorsa legislatura - penso ai nidi gratis, alla legge sul fine vita o a quella sui consorzi industriali - e alzare l’asticella. Faremo di più sul lavoro dignitoso, contro sfruttamento e precarietà. Sabato eravamo a manifestare con gli operai perché non possiamo più voltarci dall’altra parte. Abbiamo il dovere di rendere accessibili le politiche di decarbonizzazione alle piccole imprese, così come è importante puntare sul consumo di suolo zero, recuperando aree oggi asfaltate per riportarle verdi. E poi l’abitare: un piano casa che guardi soprattutto alla fascia grigia. Su queste battaglie la Regione può fare tanto".

In Toscana il Pd corre con alleati e con un listino del presidente: come si coniuga l’identità riformista e quella schleiniana con la necessità di tenere compatta la coalizione?

"Siamo un partito plurale e trasparente, questa è la nostra forza. Con Elly abbiamo sicuramente acquisito un’identità più marcata e riconoscibile per il nostro popolo, ma il Pd rimane una grande casa dove devono convivere culture diverse. I nostri avversari si chiamano Meloni, Trump, Orban, Netanyahu. In Toscana abbiamo fatto un lavoro eccezionale grazie alla tenacia di Emiliano Fossi, Marco Furfaro e di Eugenio Giani. Non era scontato tenere insieme anche le forze politiche che fino a pochi mesi fa erano all’opposizione del Pd. La nostra regione può rappresentare il progetto più avanzato d’Italia nell’alternativa al governo della destra-destra".

Dopo le regionali si discute di un possibile congresso di partito/riassetto.

"Questo dibattito non mi appassiona e penso che i cittadini, alla vigilia delle elezioni regionali, vogliano sapere da noi che idee e proposte mettiamo in campo su liste d’attesa, efficienza dei trasporti pubblici, aiuti alle famiglie in difficoltà, diritto alla casa, sostegno alle buone imprese. Tutte cose più importanti del nostro dibattito interno. Ci sarà tempo per parlare del congresso, ma non ora. Chi vede le regionali come l’occasione di contarsi per il congresso sbaglia".

Che messaggio vuole dare a un elettorato che chiede stabilità e serietà?

"Capisco chi in queste settimane, a destra come a sinistra, si sente sfiduciato. E sono molto preoccupata per l’affluenza. Dico una cosa semplice: non diamo per scontate le conquiste di libertà e andiamo a votare".

Silvia Bini