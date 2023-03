Pd-M5S, guerra sulla multiutility La strada per le elezioni è in salita

"Chiedo al Movimento 5 Stelle di darci una possibilità. Parliamo di dinamiche vere, non di una paventata quotazione in Borsa. Contaminiamoci sugli obiettivi relativi alla multiutility e ai servizi pubblici locali, diteci i vostri ideali, idee e obiettivi perché noi oggi non comprendiamo quali sono le cose concrete di cui volete parlare". L’apertura al dialogo col Movimento 5 Stelle annunciata dal segretario del Pd, Marco Biagioni a margine dell’esito congressuale con le vittorie di Schlein e Fossi, ha avuto un reale seguito ieri pomeriggio in consiglio comunale durante la discussione della mozione sulla multiutility dei servizi pubblici locali. Un’apertura al dialogo che però si è scontrata sul muro grillino che di dialogare con il Pd non ne vuole sapere. "Nel Pd non c’è niente di progressista – accusa la capogruppo pentastellata Silvia La Vita –. Siete solo interessati al mantenimento del potere e a mascherare i fallimenti gestionali. Speravamo in una discontinuità col passato con la nuova segreteria e invece non c’è stata. Sapete solo svendere i servizi dei beni pubblici essenziali". Messa così sembra difficile parlare anche soltanto di strada in salita nel dialogo fra Pd e 5 Stelle, perché la sensazione è che non ci sia proprio la...