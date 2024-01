Pd, lancio da Beste Hub. Domenica "Sarà per te" tra ospiti e dibattiti. E qualche tensione

Si voterà l’8 e il 9 giugno, ma tutto è ancora in alto mare, sia nel centrodestra che nel Pd. Nell’attesa si rincorrono le voci, le trattative, le strategie, si parla di programmi – certo fondamentali – e si organizzano eventi, come quello di domenica dalle 9.30 al Beste Hub di via Bologna: una giornata di lavoro e di confronto sul futuro di Prato in vista delle elezioni organizzata dal Pd con il titolo "Sarà per te", come cantava Francesco Nuti. Tanti invitati, tanti temi. Ma anche tensioni che serpeggiano, perché non solo è aperta la sfida contro il centrodestra, ma anche le partite interne al Partito Democratico. Ed è proprio intorno a questa iniziativa che ci sarebbe stato un acceso confronto fra il sindaco Matteo Biffoni e il segretario Marco Biagioni. Una distanza di vedute che sarebbe stata ricomposta: entrambi saranno protagonisti della giornata, il primo in apertura dei lavori, il secondo con l’intervento di chiusura, ma l’aria che tira dalle parti di via Carraia non è serena come in una giornata di sole in primavera. Gli aspiranti candidati sono tanti, dopo dieci anni di giunte Biffoni gli equilibri di ruoli, incarichi e potere sono destinati a cambiare. E in ballo appunto ci sono le elezioni, che il Pd non può permettersi di perdere.

Quanto all’iniziativa di domenica, cinque sono i talk tematici previsti, con vari ospiti, tra i quali i sindaci Isabella Conti (San Lazzaro di Savena), Giacomo Possamai (Vicenza), Valentina Cuppi (Marzabotto), il presidente della Regione Eugenio Giani. Ci saranno anche gli interventi video di Jaume Collboni, sindaco di Barcellona e di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. La giornata si aprirà appunto con l’intervento del sindaco Biffoni, poi il primo talk sull’alluvione del 2 e 3 novembre con le testimonianze dei volontari e gli interventi del divulgatore scientifico Willy Guasti, delle assessore Sanzò e Leoni. Poi si parlerà di ambiente, lavoro e innovazione, con tecnici ed esperti nel settore della sostenibilità, rappresentanti di sindacati e categorie economiche, gli assessori Barberis e Squittieri. Il terzo talk è dedicato al diritto all’abitare con esponenti del terzo settore e delle categorie economiche, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e il vice sindaco Simone Faggi, e in video il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni. Quarto talk su politiche sociali, scuola, violenza di genere e diritti. L’ultimo talk sarà dedicato alle nuove generazioni e alla memoria con Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, il partigiano Fiorello Fabbri, i rappresentanti delle comunità dei migranti, i sindaci di Marzabotto e Vicenza, Cuppi e Possamai.

"Ci confronteremo con chi ogni giorno si impegna per fare di Prato una città più bella, più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti", dice Biagioni. "In questi anni Prato è diventata una realtà all’avanguardia, modello europeo per l’economia circolare e l’ambiente. Confrontarsi su questo è un’occasione per continuare a progettare la Prato del domani", conclude Biffoni. A parole una giornata di sole...

an. be.