Pd, l’agenda elettorale. Biagioni: "Il candidato?. Entro fine febbraio. Ora ascoltiamo la base"

"Il progetto è chiaro e ambizioso, la visione è quella di una città che guarda al futuro e alla contemporaneità, e il percorso d’ascolto sul territorio ha portato i suoi risultati. Ora c’è da costruire la squadra intorno al candidato sindaco che non sarà mai da solo ma affiancato da una classe dirigente competente e preparata. Il nome del candidato sindaco? Arriverà entro fine febbraio. Adesso, quindi, non manca che partire e confermarci al governo della città". Il segretario provinciale del Partito Democratico, Marco Biagioni, ieri mattina dal palco del Beste Hub di via Bologna ha di fatto lanciato la campagna elettorale del Pd in vista delle amministrative 2024. L’ha fatto al termine di una mattina di confronto, intitolata ‘Sarà per te’, in cui si sono avvicendati amministratori, associazioni di categoria, giovani, imprenditori e sindacati che fra i vari argomenti hanno parlato anche di sanità, sociale, integrazione, lavoro, sviluppo urbanistico, alluvione e diritti. Nessun accenno al futuro candidato sindaco, ma comunque i big in corsa erano tutti presenti, segno che le trattative sono in fase avanzata e che nel giro di poche settimane la situazione si sbloccherà.

"Dopo il sondaggio e le consultazioni adesso stiamo ascoltando la base, i circoli, per capire cosa si aspettano – dice Biagioni –. Personalmente non ho ancora le idee chiare sul nome, in testa non ce l’ho, però so i criteri che porteranno a una decisione condivisa. E sicuramente il nome passerà prima di tutto dalla direzione del partito". Poi c’è il tema alleanze. Ieri al Beste Hub c’erano rappresentanti di Azione, Italia Viva, Psi, e alleanza Sinistra Italiana - Verdi. "L’intervento del terzo polo sul piano strutturale sicuramente non mi ha fatto piacere – prosegue il segretario Pd –, ma comunque ci sarà occasione per parlarne. Noi ci stiamo muovendo con i partiti nel perimetro di valori condivisi, ma anche con le realtà associative sul territorio con cui vogliamo fare un’alleanza". Alla mattinata di talk tematici hanno preso parte anche il deputato Marco Furfaro e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

A tracciare la strada fra la fine dei dieci anni di mandato e il prossimo futuro è stato il sindaco Matteo Biffoni. "Dieci anni fa il Comune chiudeva gli asili nido e invece noi li abbiamo riaperti nonostante i costi – dice –. Abbiamo fatto scelte in discontinuità rispetto al passato, abbiamo abbattuto un ospedale per farci un parco mentre altri volevano farci delle case. Il sottopasso del Soccorso si farà, perché un’altra decisione sarebbe stata una scelta sbagliata. Dieci anni fa si parlava solo di paure e violazioni di legge in relazione a Prato. Ora il paradigma è dell’eccellenza su ambiente, economia circolare e ci chiamano a Bruxelles per parlare di neutralità carbonica. I problemi sono tutti risolti? No, ma questa è una città completamente diversa rispetto a quella che abbiamo trovato nel 2014. Una città di cui non ci siamo serviti ma che abbiamo servito".

Stefano De Biase