Pd: il candidato a fine anno. Parte l’operazione ascolto

A fari spenti e con pazienza, il Pd tesse la sua tela per arrivare pronto all’appuntamento elettorale del 2024. Quelle del segretario Marco Biagioni sono settimane frenetiche: un incontro da una parte, una cena dall’altra, riunioni fiume fino a tarda notte e consultazioni fittissime con imprese, sindacati, associazioni di categoria e cittadini. "Ci giochiamo tutto – dice il segretario –. Davanti a una destra in palese difficoltà che parla solo di nomi noi diciamo che è arrivato il momento della politica. Ottobre e novembre saranno due mesi di lavoro intenso: il Pd metterà in campo con forza la sua iniziativa politica per ascoltare le persone e parlare alla città. Il nome del candidato arriverà dopo". A fine anno, presumibilmente. Intanto tutti i sabati mattina di ottobre in ogni frazione ci saranno infatti banchetti in cui verranno distribuiti a cittadini e commercianti questionari, oltre a volantini informativi sulle campagne che il partito sta portando avanti in tutto il Paese. L’obiettivo di Biagioni è testare gli umori e le aspettative delle persone in vista di una battaglia elettorale che si preannuncia tutt’altro che semplice per il Pd.

"Ma sono molto fiducioso – assicura Biagioni – C’è una nuova generazione politica che è pronta a mettersi in gioco e assumersi le responsabilità davanti alle sfide del suo tempo. Ambiente, casa, lavoro dignitoso, sostegno alle imprese e innovazione, integrazione, pari opportunità: siamo pronti". Una nuova generazione, quella del Pd pratese, che vuole cavalcare l’entusiasmo dopo due congressi consecutivi vinti: prima quello unitario che ha portato all’investitura di Biagioni, poi quello recente in cui hanno prevalso Elly Schlein a livello nazionale ed Emiliano Fossi in Toscana. "Ma la volontà è unire", ripete il segretario, ricordando il patto siglato con il sindaco Matteo Biffoni e il parlamentare del territorio Marco Furfaro, braccio destro della segretaria nazionale. "È partito un percorso in cui tutti sono protagonisti – aggiunge –: si vince solo insieme".

A cavallo di fine anno, quindi, la fatidica decisione sul nome che rappresenterà la coalizione di centrosinistra. I nomi in campo sono sempre gli stessi: dalla bonacciniana della prima ora e consigliera regionale Ilaria Bugetti, passando per l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, fino ad arrivare alle due assessore comunali Benedetta Squittieri e Ilaria Santi, quest’ultima unica della giunta Biffoni ad aver sostenuto Schlein. E infine quelli del vicesindaco Simone Faggi e dello stesso segretario Biagioni.