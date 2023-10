Pd, campagna di ascolto. Candidato entro fine anno

Trentacinque assemblee pubbliche in meno di due mesi. E’ il tour del force messo in calendario dal Pd per arrivare alla scelta del candidato sindaco per le amministrative 2024. Un nome che, secondo il segretario Marco Biagioni, dovrà essere "condiviso" e annunciato "entro fine anno". Gli incontri, fissati in tutte le frazioni della città, inizieranno stasera alle 21 alla Casa del Popolo di Coiano con la partecipazione del vicesindaco Faggi, dei consiglieri comunali, dei rappresentanti di circolo e dei membri del partito. A seguire domani sarà la volta di Galceti (Sala Ater), poi lunedì 6 novembre Iolo (spazi circolo Pd), martedì 7 novembre appuntamento al Villaggio (centro Ventrone), mercoledì 8 novembre a Sant’Ippolito (circolo Rossi) e a Tavola (circolo Olimpia), giovedì 9 novembre a Galciana (circolo degli Innocenti). "Sarà un modo per effettuare un bilancio dei cinque anni di mandato della giunta comunale – spiega il segretario Biagioni –, ma anche per pensare al futuro. Nel frattempo andranno avanti gli incontri assieme a Furfaro e Biffoni con categorie economiche e parti sociali della città. Al termine di entrambi i percorsi, assieme a Demos e alle liste civiche, avremo il nome del candidato sindaco". Quelli che circolano sono sempre gli stessi: in rigoroso ordine alfabetico Bugetti, Ciuoffo, Faggi, Santi e Squittieri. Qualcuno dà possibilità anche allo stesso Biagioni, ma lui smentisce. Si parla anche del terzo mandato ai sindaci, su cui Anci ha spinto forte durante l’assemblea nazionale a Genova.

"Se Biffoni sarà della partita ne parleremo col partito e decideremo tutti assieme – aggiunge Biagioni –. Chiaramente cambierebbe tutto rispetto agli attuali scenari". Posizione differente da quella di qualche mese fa quando Biagioni parlava della necessità di un cambiamento. "La nostra idea è quella di garantire continuità nel rinnovamento – aggiunge –. Che dovrà riguardare sia le persone che la linea politica". Il Pd organizzerà anche dieci eventi tematici: lunedì 6 novembre il primo con "La Salute prima di tutto" anche con l’assessore regionale Simone Bezzini. Presto via alla piattaforma "Prendi Parte!" che permetterà di interagire e avanzare proposte sul futuro della città. "Come consiglieri Pd – dice il capogruppo Marco Sapia –, saremo parte attiva del percorso di ascolto".

Sdb