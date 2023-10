Pd, Biffoni tiene la stessa rotta: "Bonaccini? Non cambio idea. Sarei pronto a rivotare lui"

"Ognuno fa le scelte che sente più sue, durante la fase congressuale Dario Nardella è stato il coordinatore della mozione e per noi è stato un punto di riferimento importante, è una persona esperta, validissima. Quindi sono sicuro che farà le scelte che ritiene migliori. Penso, invece, che i motivi che mi hanno portato a votare Bonaccini nell’ultimo congresso siano ancora tutti lì, non cambio idea perché ho perso il congresso, continuo a portare il mio contributo al Partito democratico anche se qualcuno se ne ha a male". È quanto ha dichiarato il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, parlando della propria partecipazione all’iniziativa in calendario sabato prossimo a Firenze di "Energia popolare", la corrente dem che fa riferimento al governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Biffoni difende con convinzione la sua appartenenza alla componente bonacciniana del Partito Democratico.

"Provo a costruire, non a distruggere – spiega ancora Biffoni – non pretendo di avere ragione, né di imporre la mia linea. Vorrei che si discutesse, perché magari in alcuni casi la mia sensibilità è diversa da quella di tanti amici del Partito democratico. Siamo tutti dentro a un perimetro, che è quello della nostra tessera e dei nostri valori costituenti, ma se su alcuni temi c’è un po’ di discussione ‘viva Dio’. Siamo un partito, non una caserma".

Il sindaco di Prato, d’altra parte, intende farsi valere soprattutto su alcuni temi a carattere locale sui quali "il congresso – sostiene – non ha tracciato nessuna linea. È bene discutere su questi temi".

Una dialettica che, ad ogni modo, non è tesa a sconfessare la leadership attuale del partito tanto nazionale quanto regionale.

"Ho partecipato con forza e anche con grande soddisfazione alla manifestazione sul salario minimo che si è tenuta a Livorno, perché mi sembra una battaglia giusta e corretta da fare – ha aggiunto ancora Biffoni – non rinuncio a dire la mia opinione sull’immigrazione, sui rifiuti, e sui rapporti con le piccole imprese e le aziende artigiane. Semplicemente metto a disposizione del Partito Democratico la mia visione. Poi c’è un segretario su cui non ho nessuno tipo di rivendicazione né di critica – chiude Biffoni – però voglio mettere alla sua attenzione questa mia sensibilità".