Pd, adesso è ufficiale. Bugetti è la candidata: "Una sfida bellissima. Il confronto? Utile"

"Inizio una sfida bellissima che mette insieme la continuità e il rinnovamento. Sono stati mesi di dialogo e confronto intensi, ma il bello del Pd è che alla fine trova sempre una sintesi. Sento il ruolo della ‘federatrice’ in questa partita, cioè di chi fa da unione fra più mondi che sanno stare insieme. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per affrontare questa partita". Sono le prime parole da candidata sindaco del Partito Democratico di Ilaria Bugetti, pronunciate ieri sera a margine della direzione provinciale del Pd, che l’ha designata alla corsa come erede di Matteo Biffoni con un lungo applauso. Durante il dibattito, guidato dal segretario Marco Biagioni, è stato ufficializzato anche il ticket con Simone Faggi, vicesindaco designato dal partito, anch’egli accolto con un caloroso applauso. Bugetti si è visibilmente commossa e in attesa della presentazione ufficiale di domani ha subito tracciato la strada verso le elezioni.

"Queste settimane di confronto anche duro e aspro sono servite per trovare forza e solidità – dice -. Non ho paura che il dibattito possa avere creato delle debolezze: i nodi sono stati sciolti, ora c’è un patto di fiducia che ci vedrà lavorare tutti assieme". Poi le linee guida della campagna elettorale: "Ascolto e prossimità – sottolinea -. Sarò affiancata dal partito e dall’amministrazione uscente. Parlerò con le categorie economiche, con le parti sociali, con la città. Dimostreremo di potere dialogare con tutti". Durante la direzione è toccato al segretario Biagioni inquadrare l’area di riferimento della coalizione. "Stasera lo posso dire: l’accordo col Movimento 5 Stelle sarà ratificato la prossima settimana e successivamente presentato alla città – racconta -. Con loro ci saranno tanti temi su cui dialogare, fra questi c’è quello del finanziamento della multiutility, fra cui quella in Borsa che sarà valutata così come le altre formule possibili". E sulla domanda di un possibile posto in giunta per il Movimento 5 Stelle a rispondere è Bugetti: "Non è il momento di parlare né di posti né di assessorati, c’è una campagna elettorale da affrontare". Biagioni ha fatto anche un lungo intervento introduttivo in direzione, nel quale ha sottolineato come "il Pd ne esce più forte da questo confronto". "Un partito che ha dimostrato di avere una comunità variegata ma sempre con unione – dice -. Vogliamo continuità con i dieci anni della giunta Biffoni e con la sua classe dirigente, ma anche innovazione con nuove proposte e tanti giovani".

Durante il discorso il segretario ha rotto gli indugi andando anche oltre la scaramanzia. "Bugetti sarà la prima sindaca nella storia di Prato. E già questo, fatemelo dire, è un fatto storico – conclude -. Vogliamo rompere il tetto di cristallo assieme a lei, per far vincere non solo un genere, ma un grande rinnovamento della politica. Inutile dire chi sia: la sua passione, la sua determinazione sono note, la sua formazione da sindaca di Cantagallo, segretaria del nostro partito e poi consigliera regionale, le permettono di avere tutte le caratteristiche per guidare la nostra città. E sarà affiancata da un vice come Simone Faggi, uomo di esperienza e profondo conoscitore della macchina comunale. In questi anni ha dato dimostrazione del grande contributo che porta alla nostra città e sarà punto di riferimento per tutti i nostri amministratori". Stefano De Biase