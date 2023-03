Pd, adesso cambia la segreteria Biagioni: "Dialogo con i grillini"

Marco Biagioni, segretario provinciale del Pd, parla due giorni dopo il voto senza nascondere la propria soddisfazione per la vittoria di Elly Schlein. Forte del risultato al congresso nazionale e regionale, il segretario pratese dem traccia gli obiettivi in vista della amministrative, invoca unità e apre al dialogo non solo con le forze di sinistra e con il terzo polo, ma anche al Movimento 5 Stelle. Un’apertura che arriva a 24 ore di distanza dalle parole del sindaco Biffoni, scettico sulla futura alleanza ("Maioriello, M5S, ha detto mai col Pd. Quindi..."). Biagioni sceglie invece la strada opposta: "Pronto al confronto anche con loro, visto che si definiscono un partito progressista". Il segretario insomma invoca il dialogo senza preclusioni e ringrazia anche i volontari che hanno permesso di tenere i seggi aperti e considera positivo il traguardo dei 6020 votanti nonostante sia il dato più basso di sempre: "Venivamo dalla batosta delle politiche, inoltre domenica chi ha scelto di andare a votare lo ha fatto sfidando un tempo tremendo, per questi motivi siamo orgogliosi della risposta dei cittadini". Adesso è il momento di guardare avanti e la prima mossa dopo le primarie riguarda la segretaria che Biagioni ha intenzione di cambiare: non...