"Paziente positiva al covid da operare Deciso il ricovero per la sua tutela"

In merito all’articolo apparso nei giorni scorsi sul nostro giornale, dal titolo "Odissea in ospedale", la direzione sanitaria del presidio ospedaliero Santo Stefano ha inviato una nota in cui spiega dalla sua posizione che cosa sia accaduto in questa particolare circostanza, in cui una donna di 46 anni si è vista rinviato l’intervento per una frattura scomposta ad un gomito di una decina di giorni pur essendo trattenuta in ospedale perché positiva al covid. "Ci teniamo a sottolineare come solitamente, queste casistiche vengono inviate al domicilio e poi richiamate per l’intervento che, per la clinica specifica, non è da effettuare in emergenza, ma viene fatto come urgenza differibile - si legge nella nota dell’azienda sanitaria - . Essendo la paziente positiva al covid, a sua tutela per eventuale monitoraggio dell’evoluzione clinica relativa alla positività nonché a tutela della famiglia, è stato optato per ricovero in setting Covid". Inoltre il direttore della struttura di ortopedia e traumatologia, Giovanni Benelli, sottolinea che "l’intervento non è stato eseguito mercoledì scorso perché, oltre gli interventi programmati, è sopraggiunta un’emergenza. La paziente è stata operata il 9 giugno, è stato superato nel contempo anche il problema organizzativo per attrezzare-sanificare la sala, come di consueto per interventi a pazienti covid".