"Pax Christi Prato: Dibattito sulla riconversione delle spese militari per rafforzare il sistema sanitario e ambientale"

"Come possiamo frenare e ridurre le spese militari, utilizzando i fondi per rafforzare il sistema sanitario nazionale, il sistema della scuola e della formazione, nuove misure per la cura dell’ambiente? Come riconvertire industria a produzione bellica in produzione civile?". A sollecitare il dibattito è Pax Christi Prato che organizza per domani alle 16 nella sede della Provincia un incontro con Gianni Alioti, già segretario Fim Cisl e responsabile dell’Ufficio internazionale Fim-Cisl. L’incontro è promosso insieme a associazione Polis, Comunità Sant’Anna, Acli, mcl, Associazione Granello di Senapa, Movimento Focolari. "Il tema è importante – sottolinea Luca Roti, di Pax Christi Prato – Significa infatti non solo cambiare il tipo di produzione o adattare temporaneamente qualche macchinario, ma convertire l’intera linea produttiva, utilizzando il più possibile tutti i macchinari già presenti, alla produzione civile".