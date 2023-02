Pavimentazione anti-trauma ai giardini: giocare è più sicuro

Nuova pavimentazione anti-trauma ai giardini di Maliseti. L’intervento promosso dall’assessorato alla città curata, con i fondi del ‘disagio ambientale 2022’, ha coinvolto i polmoni verdi di via Fratelli Ventura e di via Caduti Senza Croce. Nel primo caso è stato rifatto il massetto che era mancante e messa la nuova pavimentazione che consentirà ai bambini di giocare in maniera sicura. In via Caduti Senza Croce invece sono state sostituite le vecchie mattonelle gommate con quelle in gomma colata. Il costo per entrambi i giardini, fra smontaggio e realizzazione dei nuovi tappeti, sfiora i 15.000 euro. Ricordiamo che i primi giardini a essere stati riqualificati con questi fondi specifici erano stati quelli di Viaccia. E adesso, completato il lavoro a Maliseti, i tecnici del Comune si sposteranno in altre sei spazi verdi della città. L’obiettivo è quello di completare tutti gli interventi entro l’estate. A esprimere soddisfazione per la buona riuscita del progetto, e a ringraziare l’assessore Cristina Sanzò per l’attenzione, sono la consigliera comunale del Partito Democratico, Elena Bartolozzi, e il presidente del circolo Arci di Maliseti Giovanni Mosca. "Sono felice di informare i cittadini che entrambi i giardini di Maliseti la prossima settimana riapriranno con tappeti nuovi dove i bambini potranno giocare in sicurezza – dice Bartolozzi -. Dopo il restyling delle aree di sgambatura con nuove recinzioni e la sostituzione delle stecche delle panchine, era fondamentale riqualificare anche gli spazi per bambini". "Questi giardini sono molto frequentati da tante famiglie – conclude Mosca –. Mantenerli accoglienti con giochi funzionali è una bella risposta che dimostra attenzione e cura per la nostra frazione".