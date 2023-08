"Pausa estiva per servizi al cittadino a Prato: tutte le informazioni"

Estate, periodo di ferie. E si sono presi una pausa estiva anche i servizi e gli sportelli tematici di consulenza dell’Urp di piazza del Comune. Nello specifico, allo sportello "AncH’io" sulla disabilità il front office consulenze riaprirà mercoledì 30 agosto. Lo sportello di orientamento legale e lo sportello "I commercialisti per il cittadino" rimarranno chiusi tutto il mese di agosto per poi riaprire a settembre, sempre su appuntamento. Chiuso fino ad oggi anche il "Punto Cliente Servizio Inps", che riapre lunedì, così come l’ufficio Urp con l’orario consueto (lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13). In questo periodo sarà comunque possibile contattare l’ufficio tramite email all’indirizzo [email protected], sul sito del Comune nella sezione "Comune ti scrivo" o sulla pagina Facebook "Comune di Prato".

Ancora sospeso il servizio di rilascio Spid, che tornerà attivo dal 15 settembre.

Ricordiamo anche che per il mese d’agosto gli automobilisti potranno lasciare gratuitamente la macchina in sosta sugli

stalli blu sia in prossimità del centro storico che al

di fuori della cinta muraria.