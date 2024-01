Paura nell’ora della movida . Ferito alla testa con un coltello e rapinato in pieno centro

Picchiato e ferito con un coltello in testa. Tanta paura sabato sera per una rapina messa a segno, introno alle 22, in piazza Mercatale. A farne le spese è stato un pachistano di 35 anni che è stato aggredito – secondo quanto ha riferito – da alcun i connazionali che gli hanno rubato il portafoglio.

Secondo quanto riferito dalla Questura, sabato scorso la polizia è intervenuta in piazza Mercatale in seguito a una segnalazione pervenuta al la sala operativa nella quale il testimone riferiva di aver visto un uomo ferito a terra.

Sul posto è stata inviata una pattuglia. Gli agenti hanno rintracciato la vittima, identificata per un pachistano di 35 anni, regolare, che aveva una ferita alla testa provocata da un’arma da taglio e la frattura del perone. Nelle immediate vicinanze è stato trovato e sequestrato il coltello ancora sporco di sangue utilizzato dagli aggressori. Nella fuga i balordi si erano poi disfatti dell’arma.

La vittima, non in pericolo di vita, ha raccontato di essere stato rapinato poco prima del portafoglio e del cellulare. Secondo quanto ha spiegato, a rapinarlo sarebbero stati alcuni suoi connazionali di cui, però, non ha saputo fornire ulteriori elementi per poterli rintracciare. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato al pronto soccorso.

Sul posto è stato fatto arrivare anche il personale della polizia scientifica per la raccolta di elementi utili alle indagini per risalire all’identificazione dei responsabili.

Non è la prima volta che in piazza Mercatale avvengono episodi violenti e rapine fra extracomunitari. La rapina è stata comunque piuttosto efferata, avvenuta alle 22 di sera quando la piazza è molto frequentata da giovani di tutte le età.