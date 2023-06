Paura in via Strozzi Aggrediti e rapinati mentre rientrano a casa Rubati soldi e cellulare

I residenti di via Strozzi l’hanno definita "una serata di fuoco" quella del sabato appena trascorso. Il motivo? L’ennesima aggressione per strada a scopo di rapina avvenuta poco dopo le 22 sotto il colonnato dei palazzi all’incrocio tra via Strozzi e via Marini. Nel mirino di un quattro di stranieri, probabilmente di origine nordafricana (nessuna conferma al momento da parte della polizia intervenuta sul posto insieme ad una pattuglia della Guardia di finanza in centro per i controlli della movida, anche se stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine i malviventi potrebbero essere due) una coppia di italiani che, secondo quanto raccontato da alcune persone accorse alle grida della donna, stava rincasando. La dinamica è ancora da chiarire, ma stando ad una prima sommaria ricostruzione è probabile che l’uomo sulla settantina di anni e la donna, 63 anni, siano stati assaliti dagli stranieri per sottrarre un telefono cellulare e forse anche qualche centinaio di euro in contanti.

Le urla delle due vittime hanno richiamato l’attenzione sia degli abitanti che di quanti stavano transitando per via Strozzi. In molti si sono affacciati dai balconi e dalle finestre e in molti sono scesi in strada, richiamati anche dal suono delle sirene e dalla luce dei lampeggianti di pattuglie delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. E’ probabile che i due siano stati affrontati dai balordi con una bottiglia rotta.

I malviventi, poi, si sarebbero allontanati con calma per non destare troppo attenzione e si sono dileguati in direzione del centro storico, usando dei percorsi già battuti attraverso anche la stazione ferroviaria, come sostengono alcuni abitanti della zona.

Sul posto sono intervenuti, oltre alle forze dell’ordine, anche due mezzi di soccorso: un’ambulanza della Pubblica Assistenza e l’automedica del 118. L’uomo aggredito è stato preso in carico dai sanitari sul posto. Visibilmente scosso per quanto accaduto pochi istanti prima, è stato monitorato sul posto e pare che non sia stato necessario neppure il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. A ieri non risultava nessuna denuncia per l’aggressione né tanto meno le forze dell’ordine avevano identificato le persone che hanno rapinato la coppia.

Su Facebook ha iniziato a girare il video dell’intervento in via Strozzi e dei soccorsi agli aggrediti di sabato sera. Secondo alcuni abitanti, come si legge sempre sui social, nella medesima serata un cinese ha raccontato che la porta di uno degli appartamenti dello stesso condominio sia stato scassinata. Non sarebbe da escludere che potrebbe trattarsi della stessa banda. Per di più è stato ritrovato un borsello con attrezzi da scasso.

Di fronte all’episodio di sabato sera, sono state espresse parole di forte costernazione da parte di chi abita e lavora in quella zona a due passi dal centro storico. A uno dei cittadini accorso per via delle urla preme sottolineare che "la condanna per quello che è successo è stata unanime, sia da parte degli italiani che da parte di cinesi e pakistani, che vivono in questa area. Siamo tutti stanchi di vivere in questo stato di insicurezza". Indagini in corso da parte della polizia.

Sara Bessi