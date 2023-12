Paura in via Franklin. Bimbi intossicati dopo un incendio

E’ stata una giornata di lavoro intenso per i vigili del fuoco, impegnati oltre che nel domare le fiamme su due auto, anche nello spegnare un incendio che è scoppiato ieri pomeriggio, poco dopo le 16,30, in un appartamento nell’immobile tra via Fiorentina e via Franklin, zona Pratilia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato, la Municipale e diverse ambulanze inviate dal 118. Secondo le prime indiscrezioni, pare che il rogo sia partito da una stufa elettrica del condominio, dove ci sono decine di alloggi.

Il portiere dell’edificio, nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco ha aiutato ad uscire dall’edificio invaso dal fumo alcuni dei condomini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia, la polizia municipale e diverse ambulanze di Misericordia (Galciana e Prato) e Pubblica Assistenza Prato Sud. I soccorritori sanitari del 118 hanno trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano tre persone in codice 3, ovvero con urgenza differibile, per aver inalato del fumo. Come pure altre due persone sono state trasferite con codice 2, ovvero urgenza indifferibile, sempre al pronto soccorso dell’ospedale di Galciana. In pronto soccorso sono stati trasferiti anche tre minori. Per fortuna le condizioni non sono risultate particolarmente gravi: dunque le persone intossicate, cinesi e pakistane, sono state trasportate al pronto soccorso per svolgere accertamenti per poi, eventualmente, procedere con la terapia adeguata. In serata sono stati dimessi tutti, eccetto uno che aveva la febbre per l’influenza. Il palazzo è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco, mentre è stato necessario provvedere alla chiusura di via Fiorentina alla rotonda antistante il supermercato Esselunga per consentire le manovre dei soccorsi. Il traffico, particolarmente inteso a quell’ora del pomeriggio, ha subito pesanti rallentamenti e paralisi.

Nel primo pomeriggio poco distante da via Franklin, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e autobotte per un incendio che ha interessato una vettura che transitava sul viale Leonardo Da Vinci. L’auto alimentata a gpl e il forte calore hanno causato la fuoriuscita del gas che ha innescato un potente dardo di fuoco: i vigili del fuoco hanno interrotto in via precauzionale la circolazione in tutti i sensi di marcia. Solo dopo aver estinto le fiamme e messo in sicurezza la vettura hanno riaperto la circolazione. La conducente è uscita illesa, ma molto spaventata per l’accaduto. Sul posto anche polizia di stato e vigili urbani.

Sa.Be.