Paura in centro. Donna scippata e buttata a terra

Una donna è stata vittima di una rapina nella serata di ieri via del Seminario. La straniera, di origine cinese, era a piedi nella strada del centro cittadino, quando è stata avvicinata da due uomini che nel tentativo di strapparle di mano la borsa, l’hanno fatta cadere violentemente sull’asfalto. Da scippo a rapina il passo è stato davvero breve: la cinese ha poi chiamato la polizia, giunta in via del Seminario con una pattuglia della squadra Volante. I rapinatori si sono allontanati rapidamente, fuggendo con un bottino di circa 200 euro. Di loro si sono perse le tracce. Per fortuna la donna rapinata non ha riportato ferite o lesioni importanti nella caduta e non ha avuto bisogno di cure mediche.