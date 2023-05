Patto tra Gdf e i tre Comuni sul Pnrr

Siglati quattro protocolli d’intesa tra i Comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo, l’Unione dei Comuni della Valbisenzio, e il comando provinciale della Guardia di Finanza, volti a migliorare l’efficacia delle misure tese a prevenire e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nella provincia di Prato. Gli accordi, firmati dal comandante provinciale, Enrico Blandini e dai rispettivi sindaci, Giovanni Morganti per Vernio e per l’Unione quale presidente, Primo Bosi per Vaiano, Guglielmo Bongiorno per Cantagallo, vanno ad inserirsi tra le variegate strategie poste in essere dalla Guardia di Finanza nella mission di polizia economico-finanziaria, con particolare riguardo al comparto della spesa pubblica.

La collaborazione prevede che i Comuni e l’Unione comunichino al comando provinciale della Guardia di Finanza le informazioni e le notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità e frodi di natura economico-finanziaria, di cui siano venuti a conoscenza quali soggetti destinatari finalibeneficiariattuatori o quali stazioni appaltanti, nonché di mettere a disposizione del Corpo eventuali dati utili, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo.

A informazioni acquisite, il comando provinciale provvederà ad interessare i dipendenti reparti per lo sviluppo di eventuali accertamenti e comunicherà ai Comuni di riferimento le risultanze emerse all’esito dei propri interventi.