Pasti "fai da te" per il 30% degli studenti

Gli alunni della classe 3AF, in queste settimane ha proposto un sondaggio agli alunni tra i 10 e 15 anni del proprio istituto chiedendo se avessero mai avuto problemi con l’alimentazione nella pratica del proprio sport. Lo hanno preparato perché si sono stupiti di questi persistenti scandali nello sport per le diete rigide, per dover avere sempre un peso limitato o al contrario troppo esagerato. Hanno quindi voluto capire se tra gli alunni ci siano disagi riguardo questo argomento.

Il sondaggio ha mostrato che tre quarti dei ragazzi praticano uno sport agonistico. Solo il 30% degli alunni segue una dieta sportiva che è per lo più "fai da te", mentre un piccolissimo gruppo di ragazzi viene seguito da un vero esperto; quasi la totalità non ha mai pensato di lasciare lo sport per problemi alimentari: infatti solo il 16% del totale ha riscontrato problemi con la propria dieta, ma più della metà degli intervistati ha riferito che è stato difficile seguirla.

Riscontreranno problemi i ragazzi che usano il "fai da te"?

Dai dati rilevati vediamo una realtà dove potrebbero esserci seri problemi di crescita dato che la dieta improvvisata non è un metodo affidabile.