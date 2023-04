Pasta Tricolore: un aiuto nel piatto Raccolta di cibo per gli indigenti

Per il quarto anno consecutivo l’associazione Accademia di San Giusto lancia la raccolta alimentare ‘Pasta Tricolore’. L’appuntamento è per il 1° maggio quando verranno distribuite le tonnellate di generi alimentari donate da imprese, associazioni e privati. L’anno scorso ne furono raccolte otto tonnellate, poi distribuite alle famiglie bisognose tramite la collaborazione con parrocchie, Caritas, mensa La Pira e altre associazioni di volontariato del territorio. La raccolta per quest’anno è ancora in corso: diverse donazioni sono state effettuate da parte di imprenditori di vari settori che hanno donato quantità importanti di alimenti superando la tonnellata. A queste si sono aggiunte tante piccole donazioni da parte di singole persone e famiglie che hanno piacere ogni anno nel loro piccolo aiutare altre famiglie della città. Ricordiamo che l’idea è nata sui social, proprio per il giorno della Festa dei Lavoratori, quel lavoro che in questo momento manca a tante famiglie anche a seguito della pandemia. "Come ogni anno la nostra associazione insieme ai volontari si impegna ad aiutare le famiglie in difficoltà – dice Alessio Mati, presidente dell’associazione Accademia di San Giusto -, che potranno ritirare un pacco spesa presso l’ex teatro di San Giusto che ospiterà la raccolta". "Sono felice di potere contribuire con la mia figura e grazie alle tante persone che mi seguono alla raccolta del 1° maggio – aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno -. I pratesi ogni anno rispondono prontamente e con molto affetto a questa iniziativa. Un ringraziamento va ai tanti imprenditori e negozi che ogni anno sono i protagonisti indiscussi". Per donazioni contattare: Alessio 3425551712, Edoardo 3895437717 e Claudio 3489106873.