"Pasta tricolore", raccolte otto tonnellate di alimenti

Otto tonnellate di alimenti e prodotti per la persona. E’ quanto raccolto nell’ambito della quarta edizione della "Pasta Tricolore", iniziativa promossa dall’Accademia di San Giusto e volta ad aiutare le famiglie del territorio in difficoltà economica. A contribuire alle donazioni sono stati privati cittadini, associazioni e imprenditori. Tutte le donazioni sono state raccolte nell’ex teatro di San Giusto e adesso sono in distribuzione fra parrocchie, Caritas, Mensa La Pira, e associazioni di volontariato. Le stesse famiglie pratesi in difficoltà potranno contattare l’Accademia di San Giusto per il ritiro degli alimenti, chiamando Edoardo al 3895437717, oppure Alessio 3425551712.

"Un sentito grazie va ai tanti pratesi che partecipano alla raccolta – spiega Edoardo Comparini dell’Accademia di San Giusto –. Questo risultato ci permetterà di aiutare centinaia di famiglie. L’ex teatro sta diventando un posto centrale di ritrovo per la nostra città".

Soddisfazione viene espressa anche da Claudio Belgiorno (foto), promotore dell’iniziativa: "Quattro anni sono un bel traguardo se si pensa ai risultati che vengono raggiunti – dice –. Grazie soprattutto a coloro che mi seguono e ai tanti imprenditori pratesi che ogni anno rispondono al nostro appello. Un ringraziamento va anche alle parrocchie del territorio che svolgono un ruolo centrale".

I promotori dell’iniziativa ringraziano in particolare Andrea Toparelli della Prato Scavi, Emanuele Usai del Il Panda-Sebach, la chiesa evangelica di Boteli in rappresentanza della comunità cinese di Prato, la Palestra Universo, Tuscany Motors e anche tanti singoli cittadini.