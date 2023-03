Passi avanti sull’acqua di riciclo "Pensare a sgravi per le aziende"

Dopo il pressing da parte di Gida e del Comune per uniformare il testo europeo e quello italiano sull’utilizzo delle acque di recupero, adesso anche Confindustria e Progetto Acqua spingono sulla politica affinché non ci siano intoppi sul decreto del presidente della Repubblica che consentirebbe di usare l’acqua di riciclo non solo per l’immissione nell’acquedotto industriale ma anche per altre finalità. L’associazione di categoria ricorda come oggi venga utilizzato "solo un terzo dei 10 milioni di metri cubi che ogni anno vengono depurati da Gida". I restanti, quindi, una volta superati gli ostacoli normativi, potrebbero essere destinati a uso irriguo e per il lavaggio delle strade. "Siamo a un passo dal traguardo – commenta la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli –. Il principio può dirsi ormai affermato, rimane solo l’armonizzazione della legge italiana con quella europea. Ci associamo all’auspicio espresso dal sindaco Biffoni che tutto sia risolto prima di arrivare all’estate, che potrebbe presentare criticità significative per la disponibilità di acqua. Sarebbe un beneficio importante per l’ambiente e anche per gli equilibri finanziari della stessa Gida, cosa fondamentale per allentare le pressioni tariffarie sulle imprese".

Il pressing pratese, iniziato il 15 settembre dell’anno scorso quando il sindaco Biffoni e il presidente di Gida Brogi incontrarono i funzionari del ministero dell’Ambiente, ha come obiettivo quello di rendere operativa la norma già in vista dell’estate 2023. Da un lato per scongiurare ogni ipotesi di crisi idrica, anche se per il momento i dati in provincia non sono allarmanti, e dall’altro per iniziare un percorso per arrivare a diminuire le tariffe a carico delle imprese. Significativo a tal proposito l’intervento di Ivo Vignali, presidente del consorzio Progetto Acqua che riunisce 210 imprese idroesigenti dell’area pratese, per lo più tintorie e rifinizioni. "E’ uno di quei casi in cui la tutela delle risorse si sposa con le esigenze economiche – dice Vignali –. Quando l’acqua in uscita da Gida potrà essere utilizzata anche per l’irrigazione e per il lavaggio delle strade la società avrà un’ulteriore fonte di reddito che è quanto mai necessaria. Le vicende di Gida, ultimi in ordine di tempo i costi energetici maggiorati, hanno fatto sì che le imprese si trovino a sostenere tariffe elevate sia per la depurazione che per il collegamento all’acquedotto industriale. L’impiego dell’acqua depurata oggi inutilizzata potrà e dovrà servire invece ad alleviare questi oneri. Ci aspettiamo inoltre che si cominci a ragionare seriamente, a livello nazionale, di sgravi per le aziende utilizzatrici di acqua di riciclo".