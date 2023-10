Passerella sulla Furba. La mobilità è più dolce

A piedi o in bicicletta dal parco museo di Seano al Poggetto attraversando una passerella. Ieri mattina taglio del nastro per la passerella ciclopedonale sul torrente Furba con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e Renzo Breschi capogruppo di maggioranza a Poggio a Caiano. Il progetto rientra nei finanziamenti del Por Fesr 2014-2020 di cui sono stati assegnatari i Comuni medicei. La spesa complessiva è stata di 490 mila euro (di cui un contributo regionale 191mila euro e 143mila euro di investimenti per Poggio e Carmignano). L’opera, che collega le piste ciclabili di Poggio e Carmignano, si inserisce all’interno del più ampio sistema di piste ciclabili del Parco della Piana. "Dobbiamo tutelare tutto ciò che l’ambiente ci offre – ha sottolineato Giani – e come Regione puntiamo molto alle reti delle piste ciclabili. Questa che attraversa la passerella, così come pure altre piste, permette di vedere paesaggi che in auto non potremmo mai ammirare".

Il consigliere di Poggio, Renzo Breschi ha sottolineato l’importanza dei percorsi ‘green’ mentre il sindaco di Carmignano ha ricordato la storia dell’opera con i lavori iniziati a febbraio e conclusi in 8 mesi (oltre alla posa della passerella sono stati realizzati i percorsi ciclopedonali illuminati sull’argine, il semaforo pedonale sulla via Statale, ndr) e si è soffermato sulla sostenibilità del progetto: "Il nostro Comune è da sempre in prima linea nella promozione di un territorio sostenibile con stili di vita ecologici: la mobilità dolce è centrale per completare il quadro a cui si aggiunge il turismo lento che questo progetto promuove". Infine, un pensiero all’ingegner Alberto Nistri che è stato progettista della passerella.