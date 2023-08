Passerella sulla Bardena Scoppia la lite fra comitati

Il clima da tutti contro tutti che si respira sulla nuova ciclabile di via Pistoiese non riguarda solo i lavori nel tratto di Narnali, ma anche quelli su Viaccia. Nello specifico non sulla ciclabile, bensì su un lavoro correlato, ovvero la passerella sulla Bardena all’altezza degli orti urbani che consentirà il collegamento in sicurezza fra Narnali e Viaccia.

Un progetto contestato dal centrodestra, in particolare dai consiglieri Leonardo Soldi e Claudio Belgiorno, che lo ritengono meno urgente rispetto alla passerella sul Bisenzio, all’altezza della zona stadio, per collegare le due sponde di via Firenze e di via Frà Bartolomeo.

Dichiarazioni, quelle degli esponenti dell’opposizione, che non sono andare giù al coordinamento dei cittadini di Viaccia. "Abbiamo letto, non senza sorpresa e con un certo senso di sconforto, le esternazioni del consigliere Leonardo Soldi, riprese dal capogruppo di FdI Claudio Belgiorno, a proposito della passerella sulla Bardena e in polemica con le scelte fatte dalla amministrazione comunale – commentano i residenti della frazione – Senza entrare nel merito delle altre considerazioni, ci corre l’obbligo di portare all’ attenzione dei due consiglieri, prima di tutto, che il coordinamento cittadini per Viaccia è una associazione di cittadini senza connotazione partitica, che si è rapportata negli anni con le amministrazioni che si sono succedute, compresa quella Cenni. Per questo motivo respingiamo categoricamente che i lavori oggetto degli strali dei consiglieri di opposizione siano in qualche modo un voler accontentare il proprio elettorato. Precisiamo anzi che molto spesso abbiamo polemizzato con le scelte di questa e delle altre amministrazioni quando ne abbiamo ravveduto gli estremi".

Il coordinamento ricorda che "il progetto di una pista ciclabile che collegasse Viaccia con la scuola media affonda le radici nel tempo. Si tratta di un intervento che è stato ufficialmente richiesto già con le fasi preparatorie per l’elaborazione del piano operativo del 2018 e fa parte di un più vasto progetto per il paese elaborato in mesi di partecipazione attiva".

"Rivendichiamo quindi con forza la partecipazione attiva e spontanea – conclude il coordinamento –, e non stimolata da raccolte firme dal consigliere di turno, a cui Viaccia è abituata e che fieramente abbiamo rappresentato in questo progetto". Quest’ultima affermazione però non è piaciuta al comitato di via Firenze, che in replica al coordinamento di Viaccia precisa. "Noi non abbiamo tessere di partito – spiegano i residenti di quella parte della città –. E’ poco rispettoso verso persone che nemmeno si conoscono associarle, seppur velatamente, a un colore politico".

Sdb