Passerella sul Furba, è scontro Palandri: "Ritardi e rischio penali" L’assessore: "Regole cambiate"

"La passerella sul torrente Furba? In 6 anni fra progettazione e appalto dei lavori i costi sono aumentati del 50% e se non verrà ultimata entro luglio c’è il rischio di dover pagare penali". Il centrodestra con il candidato sindaco Riccardo Palandri "fa le pulci" all’amministrazione sull’opera, un percorso ciclopedonale che permetterà di attraversare il torrente e da Seano arrivare a Poggetto in breve tempo, rispetto alla strada normale. Ma la giunta si difende.

"C’è stato un iter procedurale assai discutibile – attacca Palandri – lento, pieno di capovolgimenti, ritardi inaccettabili, aumento di costi e soprattutto fatto di rimpalli tra i rispettivi uffici tecnici dei Comuni di Carmignano e Poggio. Dal 2017 il costo è passato da 244.000 euro, di cui 191.688 euro di contributo da fondi europei e regionali e 52.313 euro a carico dei Comuni, a 490.000 euro. Sei anni che rappresentano il periodo stimato per realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Senza dover citare il nuovo ponte di Genova che è stato costruito in appena un anno". Secondo il centrodestra il primo schema di accordo sottoscritto tra i comuni (2018) prevedeva che fosse Poggio il Comune capofila dell’iter progettuale, mentre nel 2020 il ruolo è passato a Carmignano per tornare di nuovo a Poggio nel dicembre 2022. "Emerge con chiarezza – conclude Palandri – tutta la superficialità e l’improvvisazione di questa amministrazione nella gestione delle risorse di bilancio. I ritardi colposi rischiano anche di far scattare importanti penali economiche a carico del Comune (e quindi dei cittadini) sui fondi europei già riscossi, se l’opera non verrà conclusa entro luglio".

L’assessore ai lavori pubblici di Poggio, Tommaso Bertini, ha risposto a Palandri riepilogando l’iter dell’opera.

"Quando si aprono gli atti, oltre a leggerli, bisognerebbe anche fare lo sforzo di comprenderli, ma soprattutto avere l’onestà nei confronti dei cittadini di raccontare tutta la verità. Nel 2018 sono entrate in vigore le nuove norme tecniche per le costruzioni che hanno enormemente impattato sull’opera che all’epoca era in fase di progettazione. Questo ci ha obbligato ad adeguare il progetto alla nuova normativa. Fu un lavoro intenso ma svolto egregiamente dall’ingegner Nistri, che ricordiamo ancora con affetto". Secondo Bertini "quelli che Palandri e il suo staff definiscono ’rimpalli’ tra amministrazioni non sono altro che la prova provata di una proficua collaborazione tra enti con l’obiettivo comune di garantire uno sviluppo sostenibile a tutta l’area medicea. L’avvicendarsi delle strutture tecniche non ha comportato alcun ritardo, se i tempi sono slittati è stato per il necessario adeguamento alle nuove normative in vigore".

Poi la conclusione: "Ci fa piacere che il centrodestra punterà a mettere in paese nuove rastrelliere, ma questo è il minimo necessario. E senza le ciclopiste, per cosa vorrebbero utilizzarle?".

M.S.Q.