Passerella su La Furba Sono partiti i lavori

Sono stati inaugurati ieri mattina i lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul torrente La Furba che collegherà le piste ciclabili dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano e che si inserisce all’interno del più ampio sistema di piste ciclabili del Parco della Piana. Il progetto prevede la costruzione in laboratorio di una passerella in acciaio con luce pari a 20 metri, composta da travi reticolari parallele sostenute a loro volta da un impalcato di travi anch’esse in acciaio. Il piano della pista e il camminamento invece saranno costituiti da un tavolato in legno, mentre la struttura reticolare sarà chiusa da carter in acciaio Corten che avranno la funzione di parapetto. Infine, verranno realizzati dei ringrossi arginali per permettere l’accesso alle persone. I lavori dovrebbero concludersi entro l’estate. Il progetto rientra nei finanziamenti del Por Fesr 2014-2020, di cui sono assegnatari i Comuni di Carmignano e Poggio. La spesa complessiva è di 490 mila euro con un contributo regionale di oltre 191 mila euro e circa 143 mila euro di investimento per Poggio e Carmignano. "Questa è una tappa cruciale per la mobilità del Parco della Piana" esordisce l’assessore alle Infrastrutture della Regione Toscana, Stefano Baccelli. "La mobilità sostenibile è uno dei punti cardine della nostra visione di paese e con la passerella aggiungiamo un tassello importante per il potenziamento del sistema ciclabile che vede Poggio al centro del Parco della Piana" commenta il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli. "Parte un progetto importante", conclude il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti: "il parco della Piana prende sempre più forma. Alle due tappe di pista ciclabile si aggiunge un ponte fondamentale per completare l’anello della mobilità sostenibile".