Passeggiate per immaginare la nuova Prato

Passeggiate urbane per contribuire alla città del futuro. Domani, nell’ambito del processo partecipativo "Prato immagina: la città progetta il suo futuro", di accompagnamento alla redazione del piano strutturale, è in programma l’appuntamento "La città si fa con i piedi: le passeggiate esplorative". L’appuntamento consiste in quattro itinerari diversi da percorrere tra cui scegliere: innovazione urbana (passeggiata a ovest, partenza piazzale Ebensee angolo via Genova); sistema produttivo e ambiente (passeggiata a nord, piazza Mercato Nuovo angolo via Brescivia Galilei davanti al negozio di agraria); struttura insediativa storica e contemporanea (passeggiata a sud, parcheggio Porta Frascati); mixitè, riconversione e aree agricole intercluse (passeggiata a est, piazza San Marco lato via Arcivescovo Martini). L’orario di partenza è previsto alle 14.30 per ciascuna passeggiata. Il punto di arrivo finale, Palazzo Pretorio, è comune a tutte le passeggiate. Conclusione prevista alle 18.

Per partecipare all’appuntamento con le passeggiate urbane occorre iscriversi entro oggi inviando una mail di conferma alla mail dedicata al processo partecipativo: [email protected]

È importante specificare il nome del percorso a cui si intende partecipare. Per maggiori informazioni sul percorso partecipativo legato al nuovo piano strutturale è possibile consultare il sito web dedicato: www.pratoimmagina.it.