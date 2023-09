Passeggiata verde con Legambiente

Legambiente Prato, con la collaborazione del Comune di Montemurlo, per scoprire la collina e

la sua natura. Domani alle 9,30 dal Borghetto di Bagnolo (via di Bagnolo di sopra, 24) partirà un’escursione, lungo un itinerario ad anello, sul sentiero Cai 412. La durata è di 5 km. Alle 16 al Borghetto si svolgerà un laboratorio di educazione ambientale per famiglie e bambini. Per le iscrizioni link https:forms.gle2dtzZmvG4QPVmrRB7.