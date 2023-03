Passeggiata nella storia Pizzidimonte, La Macine e le ferite della guerra

Due passeggiate nella storia. Il circolo Arci La Querce "I risorti" organizza per venerdì alle ore 21 la serata (a cura di Paolo Sarti) dedicata a "Lo Spedale Misericordia e Dolce di Prato. Oltre 800 anni di storia. Dal 1218 un punto di riferimento per i pratesi". L’appuntamento successivo è per domenica, con una passeggiata facile organizzata in collaborazione con Anpi di Prato: "Il suono delle sirene: la tragedia dei bombardamenti a Prato", a cura di Fabrizio Trallori e Alfio Pratesi. Un viaggio nella storia: 80 incursioni, oltre 200 morti, 10 mila sfollati, 272 fabbriche distrutte. Perché questo è il drammatico bilancio dei bombardamenti a Prato. Tra Pizzidimonte e La Macine i partecipanti andranno alla scoperta di luoghi ove la popolazione trovò rifugio vivendo ore, giorni, settimane di paura e di angoscia. Quella di domenica sarà anche l’occasione per ascoltare testimonianze orali di chi ha vissuto quei terribili giorni. Prenotazione obbligatoria entro oggi alle 18 con nome, cognome, indirizzo, città. Va inviata via mail a: [email protected] Partecipazione gratuita. Ritrovo ore 14:45 presso la chiesa di La Querce. Info: 335732 43 95 Alfio.