"Passaggio a nord: i tempi di trasporto triplicano"

Gli imprenditori chiedono di fare in fretta sull’emergenza delle due frane che hanno isolato quasi 20mila persone e le aziende dislocate lungo la valle del fiume Bisenzio. Gli stessi chiedono tempi rapidi per ripristinare il transito normale sulla Sr 325 ma allo stesso tempo guardano avanti, chiedendo interventi strutturali per una viabilità alternativa. Oggi un primo passo avanti con il ripristino parziale a senso unico alternato della viabilità alla Pusignara per i mezzi pesanti adibiti all’approvvigionamento di viveri e al trasporto di carburanti: da lì possono raggiungere e lasciare la Sr325 attraverso Castiglione dei Pepoli per arrivare all’A1 a Badia. L’unica strada che poi sarà percorribile anche dai mezzi del tessile sebbene "in questo modo i tempi di trasporto triplicano per arrivare dalla Vallata al distretto pratese", rimarca Riccardo Matteini Bresci, coordinatore del gruppo Nobilitazione e lavorazioni tessili di Confindustria Toscana Nord e amministratore delegato del Gruppo Colle.