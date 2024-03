Pasqua spinge gli affari. I ristoratori sorridono: "Già tante prenotazioni. Ora speriamo nel sole"

La sorpresa dentro all’uovo di Pasqua per albergatori e ristoratori pratesi sarà particolarmente dolce quest’anno. Già, perché all’orizzonte si profila un giro di affari davvero soddisfacente. Secondo l’ultima indagine stilata da Confcommercio Pistoia e Prato, che ha interpellato un campione di aziende associate, per l’imminente festività si registrerà quasi il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei locali del territorio. Questo grazie al consistente flusso di turisti, in larga parte provenienti dal resto d’Italia, attesi in città e in generale in provincia ad esempio per ricongiungersi ai loro cari e passare la Pasqua in famiglia. Non mancheranno tuttavia gli stranieri.

Peraltro, quest’anno le prenotazioni sono arrivate in anticipo rispetto allo stesso periodo del 2023. Insomma, tutti segnali estremamente incoraggianti, come raccontato dagli stessi albergatori e ristoratori locali e come confermato da Confcommercio sulla base dell’ultima indagine stilata su un campione di aziende associate con l’approssimarsi della festività.

"Per Pasqua stiamo riscontrando con soddisfazione un’ampia richiesta, come l’anno scorso - la testimonianza di Paolo Guerrieri, titolare dell’Hotel Villa San Michele di Piazza Matteotti a Carmignano – Gli ospiti che ci apprestiamo a ricevere sono quasi tutti italiani e si tratta specialmente di gruppi o famiglie con i figli. La permanenza media è di circa due notti e mezzo".

All’Hotel San Marco invece la maggioranza di clienti che hanno prenotato per Pasqua è di origine straniera. "Per noi si tratta in prevalenza di francesi e spagnoli che vengono per visitare la Toscana durante questo periodo di festività – sottolinea il titolare della struttura, Marco Vannini - Resteranno da noi mediamente tra le due e le tre notti. La richiesta fino a qui è buona, ma non siamo ancora al completo".

Chi invece è già al completo è il ristorante i Corti, ubicato in Piazza Mercatale. "Questo grazie alla presenza di famiglie di nostri clienti, che conosciamo bene – afferma il titolare Marco Corti – Il menù sarà alla carta, a base di pesce. Al momento stiamo aspettando previsioni meteo più accurate per capire se ci sarà o meno la possibilità di aprire anche l’esterno, raddoppiando così il numero dei coperti. Rispetto ad un anno fa le prenotazioni si sono mosse in anticipo di qualche giorno e siamo quindi molto soddisfatti".

La musica non cambia ascoltando le parole di Alfio Marchese, gestore della Taverna della Rocca. "Le prenotazioni per Pasqua sono state veloci, siamo al completo da un mese. Si tratta in prevalenza di clienti abituali, che conoscono bene la nostra cucina e, per questo, hanno avuto la premura di fissare un posto per tempo. In particolare – conclude il ristoratore di Montemurlo – sono famiglie che desiderano trascorrere la festività insieme, in un ristorante che apprezzano da sempre".

Francesco Bocchini