Pasqua, gli appuntamenti religiosi a Prato

Prato, 14 aprile 2022 - Ecco gli appuntamenti pasquali a Prato.

Venerdì Santo è il giorno del silenzio e del digiuno. Si chiede ai sacerdoti di introdurre nella preghiera universale una intenzione «per quanti soffrono a causa della guerra». Il 15 aprile alle 9,30 si tiene l’ufficio delle letture in cattedrale. Anche quest’anno, alle ore 15, il vescovo Giovanni guiderà la Via Crucis all’esterno dell’ospedale Santo Stefano per testimoniare vicinanza e preghiera ai malati. La prima edizione di questo gesto così significativo è stata fatta nel primo anno della pandemia, in pieno lockdown, e fu seguita in tv da tantissimi pratesi. Nonostante la fine dell’emergenza, o forse proprio per questo, monsignor Nerbini ha sentito ancora il dovere di tornare in ospedale per dare conforto, fiducia e speranza con la sua presenza. Appuntamento dunque venerdì 15 aprile all’interno di una lunga diretta su Tv Prato a partire dalle 14,30.

Alle 17,30 monsignor Nerbini presiede la Celebrazione della Passione e Morte del Signore in cattedrale.

Veglia di Pasqua e Ostensione

La solenne veglia di Pasqua potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito. In cattedrale l’inizio è alle ore 22. Domenica 17 aprile il Vescovo celebra la prima messa del giorno alle 8,30 per i detenuti nel carcere della Dogaia. In cattedrale la messa solenne con Benedizione papale è alle 10,30. Mentre nel pomeriggio alle 16,30 musiche d’organo eseguite dal canonico Marco Pratesi, alle 17,30 canto dei vespri e a seguire si tiene l’ostensione della Sacra Cintola, simbolo religioso e civile della città di Prato.