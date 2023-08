Partono mercoledì i lavori in via Pratese

Lavori stradali a Poggio a Caiano. Dal 23 al 30 agosto verrà asfaltata via Pratese nel tratto di strada che va dal numero civico 1 fino al numero civico 16. La via Pratese, oltre ad avere diverse abitazioni, è la strada che conduce a Prato e come alternativa bisognerà utilizzare la variante di Sant’Angelo. In tale periodo, si potranno verificare disagi per accedere alla propria abitazione in quanto sarà istituito il divieto di transito e di sosta. Per questo motivo il Comune ha attivato, in collaborazione con la Misericordia di Poggio a Caiano, un servizio di assistenza dedicato alla popolazione fragile residente nel tratto di strada interessato dai lavori. Per fruire del servizio è necessario contattare la Misericordia al numero 055.8777206.