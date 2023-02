Partito il taglio dell’erba nei parchi Obiettivo aumentare i passaggi

A Montemurlo per quanto riguarda il verde pubblico la parola d’ordine per questo 2023 è maggior decoro in tutta la città con una particolare attenzione alla zona industriale, dove sarà potenziata l’attività di diserbo. I giardinieri hanno iniziato ieri mattina dalle aree verdi in cui sono presenti gli spazi di sgambatura cani e proseguiranno poi su tutto il resto del territorio comunale. È importante che l’erba in queste zone risulti sempre bassa per tutelare la sicurezza degli amici a quattro zampe che le frequentano e per garantire una buona pulizia dalle deiezioni canine. Quest’anno il Comune, in collaborazione con Alia, sta lavorando ad una nuova programmazione delle attività di manutenzione del verde che consentirà di garantire al meglio il decoro su tutto il territorio. "In particolare stiamo lavorando all’implementazione delle attività di diserbo nelle zone dove c’è una maggiore necessità con una particolare attenzione all’area industriale", spiega l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli. Il taglio dell’erba in parchi e giardini prevede a Montemurlo nove passaggi l’anno, mentre sono cinque i passaggi per l’attività di diserbo marciapiedi e quattro per il taglio dei cigli stradali. L’obiettivo è quello di garantire in tutta la città, aree industriali comprese, strade, marciapiedi, cigli e giardini sempre in ordine e puliti. Un’azione che, soprattutto durante la bella stagione, aiuta a tenere lontani insetti e altri animali. Non si è mai interrotta, invece, l’attività di taglio dell’erba nei giardini delle scuole a cura di Consiag Servizi Comuni.