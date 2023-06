Parte l’Ecofestival del benessere Ecco il weekend della sostenibilità

Un festival per insegnare uno stile di vita salutare e sostenibile. Oggi e domani in due location verdi come il parco museo di Seano e la pista Rossa si terrà il secondo "Eco-Festival" promosso da una rete di associazioni e dal Bio-distretto.

Il programma completo è stato presentato ieri dal sindaco Edoardo Prestanti e dai rappresentanti delle associazioni. Questa mattina si parte con la pulizia dell’ex cava di Bacchereto (dalle 9 alle 11). Poi dalle 11 al parco museo attività per bambini e nel pomeriggio conferenze e laboratori. Alle 16 sarà ospite l’antropologa americana Elizabeth Krause, studiosa di Prato e della provincia, che parlerà sul fico di Carmignano visto dall’America. L’edizione 2023 dell’ecofestival darà più spazio al cibo inteso come biologico e sano: domenica dalle 16 alle 21.30 alla pista Rossa ci sarà il mercato dei prodotti alimentari "Spazio Food" curato da agriturismi e chef del territorio e durante tutto il pomeriggio la "Qualità & Servizi", società che gestisce la mensa scolastica porterà alcune prelibatezze per assaggi gratuiti.

La domenica tutte le attività si svolgeranno alla pista Rossa. Confermato anche per quest’anno lo "Swap Party", il mercatino di scambio gratuito di abiti e accessori. "Quest’anno – spiega Rosalba Luzzi, del Biodistretto – dedicheremo spazio alle associazioni come Città Visibili che opera con progetti per il popolo saharawi come quello degli orti nel deserto, poi Legambiente e Mag Firenze che si occupa di microcredito, quest’ultimo aspetto è molto importante per le piccole realtà che vogliono produrre in modo etico e sostenibile ma, talvolta, anche il solo acquisto dei beni strumentali rappresenta un problema ed ecco che il microcredito può essere una soluzione". Dalle 16 alle 20 gli operatori di Mag saranno a disposizione per parlare di finanza critica. I laboratori guideranno i bambini alla scoperta di come si può fare in casa il dentifricio e il pane e ce ne sarà uno anche per realizzare bombe" di argilla e lanterne di carta.

Gli adulti invece potranno scoprire (dalle 18 alle 20) come fare uno scrub alla pelle con prodotti naturali, in vista della preparazione del corpo alla tintarella e come preparare un pediluvio estivo alla lavanda e menta per rigenerare i piedi stanchi e gonfi. Dalle 16 alle 20 ci sarà una performance di danza "Rebirth", avvolta nel silenzio, a cura di Ilaria Meoni e Ilaria Nesti. Lo street food resterà attivo sino alle 23 per merenda e per cenare, sempre con cibo biologico , dolce e salato cucinato in modo semplice e birra artigianale.

M. Serena Quercioli