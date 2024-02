Parte la sfida all’inquinamento. Un parco diffuso di quasi 400 alberi. Dove saranno piantati in paese

Un parco diffuso con 372 fra alberi e piante da mettere a dimora a Poggio a Caiano. E’ il progetto regionale "Toscana carbon neutral" per migliorare la qualità dell’aria per la popolazione urbana maggiormente esposta alle polveri da PM 10, quelle generate dall’inquinamento del traffico. Poggio, situato lungo la direttrice Firenze-Prato-Pistoia è fra quelle città dove si è registrato negli anni, molto spesso, il superamento dei valori di PM 10 e l’incremento della vegetazione serve per l’abbattimento delle emissioni climalteranti con l’assorbimento dell’anidride carbonica da parte delle piante.

Il bando della Regione che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050, ha messo a disposizione 5 milioni di euro, ed era rivolto ai Comuni che presentano maggiore criticità in relazione ai livelli di qualità dell’aria. Poggio a Caiano aveva partecipato ed è stato ammesso. Il totale dell’investimento ammonta a 178.608 euro, l’intervento ammissibile è 164.260 euro e il contributo richiesto del 90% su 164.260 euro è pari a 147.834 euro, mentre il restante, 30.773 euro sarà a carico del Comune.

Ecco la mappa delle nuove piantumazioni. Il settore 1 sarà quello di Poggetto e interessa la piazza-giardino delimitata dal complesso residenziale di via Monticello, via Filadelfia e Via Ponte alla Furba, prospiciente la SR 66 Pistoiese. Il settore 2 sempre a Poggetto e interessa tre piazze-giardino, due delle quali si affacciano su via Ajaccia e una su via Indipendenza. Il settore 3 riguarda le aree verdi lungo viale Matteotti, piazza Di Vittorio e Via Caiani. Il settore 4 comprende le aree verdi del complesso scolastico Filippo Mazzei, due delle tre casse di espansione lungo il rio Montiloni e il giardino del complesso residenziale tra via Paganini e via Vivaldi. Il settore 5 comprende una parte di piazza Taranto, già oggetto di interventi di piantagione di filari di alberature, alcune delle quali in cattivo stato fitosanitario. Tali alberature saranno incrementate con l’attuale progetto. Il settore 6 riguarderà tutta piazza XX Settembre dove è in corso l’intervento di riqualificazione dell’intera piazza e il settore 7, infine, sarà relativo all’area prativa presente all’inizio del parco urbano di via Sottombrone.