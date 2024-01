Parte il corso formativo per il Terzo settore. Dalla progettazione al fundraising in 60 ore PRATO Punto di Partenza è un progetto formativo che mira a rafforzare le capacità operative degli enti del Terzo settore. Presentazione del corso domani, 60 ore di lezione, 3 moduli di lavoro, 25 iscritti per modulo, docenti universitari e professionisti. Iscrizioni dopo la presentazione.