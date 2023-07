Parte il cantiere per i posti letto all’ospedale

Finalmente si parte. Stamattina è prevista la posa della prima pietra per l’allargamento dell’ospedale Santo Stefano. I lavori, attesi da tempo, dureranno tre anni e partiranno con l’ampliamento del parcheggio per i dipendenti per un totale di circa 150 posti auto. Successivamente inizierà la costruzione del nuovo edificio che ospiterà 104 posti letto. Alla cerimonia prenderanno parte, tra le altre autorità, il prefetto Adriana Cogode, il vescovo Giovanni Nerbini, il governatore Eugenio Giani e il sindaco Matteo Biffoni. Proprio il primo cittadino ha già accolto la proposta di intitolare la nuova palazzina dell’ospedale al compianto vice sindaco Luigi Biancalani, scomparso nell’agosto scorso.