Parrella presenta "Il segreto del talento"

La Primavera del Centro Pecci Books - Voci, scritture e immagini del contemporaneo si apre oggi alle 18.30 con Valeria Parrella (foto) che, in dialogo con la giornalista Laura Montanari, presenta il libro "Il segreto del talento" (Marsilio 2023). "Il segreto del talento" non è un romanzo né una raccolta di racconti ma una commedia per musica, come recita il sottotitolo, cioè il testo teatrale di uno scoppiettante atto unico che ha debuttato al teatro San Ferdinando di Napoli il 26 gennaio 2023.

Attingendo alla tradizione goldoniana e a quella partenopea, in un crescendo di equivoci e prove di talento, le due lingue per eccellenza del teatro settecentesco si sovrappongono a un piano espressivo in italiano.

Un frustrato compositore napoletano vuole sottrarre a un celebre Maestro quello che ritiene essere il segreto per il successo. Per farsi aiutare nell’impresa intercetta le ambizioni di due cantanti ridotte alla fame, la napoletana Melina e la veneziana “la Dernier”, amiche e rivali, alle quali, in cambio del colpo, promette la gloria. Invisibili agli uomini ma in pieno contatto con gli strumenti, ingaggiano così un dialogo in musica: le due attrici, per raggiungere il talento, dovranno scandagliarne l’essenza contrapponendo e unendo la loro sorte.