Parola alla scienza. Il ciclo di incontri parte con l’ecosostenibilità

Al via oggi alle 18 a PrismaLab il ciclo di incontri dal titolo "Parola alla scienza", organizzati dalla Biblioteca Lazzerini. Due appuntamenti moderati dalla biologa Martina Ruffo per parlare di ambiente e scienza, con particolare attenzione all’importanza del linguaggio nella ricerca scientifica, che si terranno nel nuovo centro polifunzionale nel cuore del Macrolotto Zero. Si parte con l’incontro dal titolo "Ecosostenibilità: realtà e mito", che vedrà la partecipazione di Andrea Vannini, biologo ambientale e agronomo. “Ecosostenibilità” è un termine che ha rivoluzionato il nostro modo di concepire gli impatti dello stile di vita umano sull’ambiente, e che ha contribuito ad aprire una riflessione sul futuro del pianeta. Oggi però sembra essersi ridotto a parola-slogan, riproposta su tutti i social, svuotato del potenziale rivoluzionario degli esordi. Cosa vuol dire oggi essere “sostenibili”? Stiamo davvero andando verso un futuro “eco”? Quale scenario ci attende?

Venerdì 7 giugno alle 18 sarà invece la volta di Alessio Focardi, fisico e divulgatore scientifico, che intratterrà il pubblico con l’incontro "Parole al limite. Facciamo luce sui buchi neri". Ingresso libero e gratuito.