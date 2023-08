"Parlamentari Un silenzio imbarazzante"

"Sul Pnrr le scelte del governo Meloni hanno dell’incredibile. Non ci saremmo mai aspettati di dover commentare il definanziamento di progetti a cantieri già aperti. Siamo nelle mani di apprendisti stregoni, incapaci di gestire un piano tanto importante per il rilancio e lo sviluppo della nostra economia". Così Marco Biagioni, segretario provinciale del Pd, attacca il governo e il centrodestra. "Il ministro Fitto ha annunciato che ci saranno altre forme di finanziamento, senza però specificare quali.

Si tratta di un comportamento inaccettabile che, come ha denunciato l’amministrazione di Prato, mette a rischio investimenti per 31 milioni

di euro. Senza queste risorse, in un colpo solo, si cancellano progetti chiave per la nostra città: interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riqualificazione di scuole, impianti sportivi e luoghi pubblici, realizzazione di case di comunità e presidi sanitari, rifacimento di strade, sviluppo della rete ciclopedonale".

Il segretario dem ricorda come in questi mesi gli enti locali abbiano "fatto uno sforzo incredibile per rispettare i tempi, impegnando molte risorse per supportare tutti gli interventi previsti dal Pnrr. Ad oggi, infatti, nessun progetto è in ritardo sulla tabella di marcia". Poi l’attacco alla destra pratese: "Cosa fa? Di fronte alle scellerate decisioni del governo, balbetta o rimane in silenzio. Capisco l’imbarazzo del sottosegretario Silli e dei parlamentati del territorio, è difficile difendere una scelta che mina lo sviluppo e la crescita della nostra città. Non bastavano la cancellazione del fondo affitti, l’abolizione del reddito di cittadinanza, il definanziamento della sanità pubblica. Ora la destra rischia di mettere in difficoltà imprese, lavoratori e cittadini cancellando progetti approvati o già in corso. Il nostro

è un territorio virtuoso, estremamente dinamico, capace di affrontare grandi sfide, che oggi chiede regole certe per programmare il futuro. Sul Pnrr servono delle risposte chiare in tempi rapidi. Se non arriveranno, il Pd

è pronto a una mobilitazione straordinaria per avere dal governo tutte le risorse necessarie a mantenere

i progetti del Piano nazionale

di ripresa e resilienza".