Parla l’amica che ha dato l’allarme "Ho detto di essere sulla Pistoia-Riola"

Diversa la lettura dell’episodio di domenica scorsa da parte di chi conosce il territorio. Le distanze da altri presidi con mezzi anche con soli volontari a bordo sarebbero state minori ed i cittadini si chiedono perché si è optato per quella scelta: da Candeglia (Pistoia) a Casalino i tempi di percorrenza sono 34 minuti per 24 Km, da Taviano sono 22 minuti per 14 Km, da Montale 45 minuti per 25 Km, da Treppio 12 minuti per 7,5 Km contro i 56 minuti per 32 chilometri necessari per raggiungere l’infortunata con un mezzo in partenza da Prato. Se già all’inizio si fosse ipotizzata la necessità di personale sanitario, da Mercatale di Vernio in 37 minuti (23 Km di distanza) sarebbe arrivata un’ambulanza col medico. "Ho spiegato con la prima chiamata – racconta Arianna Ricciarelli che ha chiamato il 112 – l’età della signora, le sue condizioni di salute pregresse, che prendeva cardioaspirina e che era una caduta nel bosco dietro casa. Ho specificato nelle chiamate successive, quando la signora è voluta entrare in casa, che aveva picchiato la testa su un sasso. Come ho detto che eravamo sulla strada provinciale Pistoia - Riola. L’operatrice non riusciva a trovare Casalino. Poco dopo ho ricevuto una chiamata dai vigili del fuoco di Pistoia: ho spiegato che non c’era bisogno di loro perché la signora era in casa".