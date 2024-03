Parkinson, la sfida del Pecci. Quando l’arte aiuta a vivere

Una sfida innovativa quella del Centro Pecci, che da anni ha l’obiettivo di aprire le sue porte a tutti, ma davvero a tutti. Come è il caso dei fantastici progetti portati avanti da Monica Norcini, che ha lavorato per molti anni negli Stati Uniti alla New York University e che adesso ha portato il suo bagaglio di esperienze in Italia lavorando come vice direttore della Fondazione Fresco Parkinson Institute. "Il progetto è nato per prendersi cura dei pazienti affetti da Parkinson, una delle malattie neurodegenerative più comuni, che comporta problemi nel movimento e un declino generale della qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Punto di partenza sono stati gli approcci innovativi che ho avuto l’occasione di negli Stati Uniti", afferma Norcini.

"Il progetto ’Arte e benessere - Centro Pecci’ consiste in incontri settimanali con i pazienti: sono percorsi di gruppo che spaziano dal laboratorio di attività espressive, alla danza contemporanea (con il progetto ’Dance well’). I laboratori puntano ad affiancare le terapie farmacologiche convenzionali, con interventi complementari dai quali sono emerse da anni evidenze scientifiche in termini di miglioramento di qualità della vita, di stimolazione delle capacità motorie e del benessere mentale. I progetti sono completamente a titolo gratuito e coinvolgono anche familiari o caregivers. Uno degli obiettivi è quello di creare una comunità in cui i pazienti possano confrontarsi e scambiarsi consigli sul come affrontare al meglio ogni giornata". La dottoressa Norcini ha rivelato anche il dietro le quinte di questo ambizioso progetto, riguarda anche la raccolta fondi.

"Noi del ’Fresco Parkinson institute’ e il Centro Pecci abbiamo deciso di adoperarci per un’importante raccolta fondi per finanziare questi progetti: abbiamo organizzato una cena di beneficenza, invitando i partecipanti ad acquistare in asta le opere che i pazienti stessi avevano creato. La cena si è svolta il 31 maggio 2023 e ha visto coinvolto come battitore d’asta Fabrizio Moretti accompagnato dal critico d’arte Francesco Bonami. L’iniziativa ha avuto un enorme successo, riuscendo a raccogliere fondi che sosterranno i laboratori per un anno intero". La classe 2B spera che questa iniziativa possa continuare, perseguendo il suo obiettivo e facendosi conoscere sempre di più. ’Arte e benessere’ porta un alleggerimento dalle preoccupazioni per i pazienti e per i loro cari che, affidati a mani esperte, si sentono parte di una comunità e sollevati dallo stigma e dalla solitudine. Perché, come ha ricordato Norcini "trovare una cura per una malattia è sempre difficile, ma è altrettanto complicato fondare una comunità di persone che condividono la stessa sorte". Infatti non riusciamo nemmeno ad immaginare quanto sia importante svegliarsi con un obiettivo e una meta, ma soprattutto sentirsi a casa anche fuori dalle mura familiari.